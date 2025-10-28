Bilim insanı Prof. Dr. Güner Sönmez X üzerinden eğlence mekanlarında yaşanan bir skandalı ifşa etti.

Bar ve eğlence mekanlarında gençlerin içeceklerine uyuşturucu etkili bir madde katıldığını belirten Prof. Sönmez, "Bu madde renksiz, kokusuz ve fark edilmiyor. Kişi 10 dakika içinde bilincini kaybediyor ve korkunç olaylar yaşanıyor" dedi."

"10-15 DAKİKA SONRA BİLİNÇ KAYBI YAŞANIYOR"

Prof. Sönmez, eğlence mekanlarında içeceklere GHB (gamma hidroksibütirat) adlı kimyasal maddenin katıldığını belirterek "İçeceğe bir uyuşturucu damlatılıyor. 10-15 dakika sonra refleksler yavaşlıyor, bilinç kayboluyor. Kişi gözünü açtığında iğrenç bir otelde korkunç bir durumda buluyor kendini" ifadelerine yer verdi.

"İÇKİYE, KAHVEYE, SUYA KATILABİLİYOR"

Sönmez, söz konusu maddenin renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesinin imkânsız olduğunu belirterek "Bugün duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor. İçkiye, kahveye, suya bile katılabiliyor. Rahatlatıcı ve bayıltıcı etkisi var. Bu madde vücutta çok hızlı kayboluyor; kan ve idrar testlerinde sadece ilk 6–12 saat içinde tespit edilebiliyor" dedi.

"ORGANİZE BİR SUÇ ŞEBEKESİ GİBİ"

Sönmez, yaşanan olayların bireysel değil, organize şekilde gerçekleştirildiğini savundu:

"Baygın veya kendinden geçmiş bir kişiyi sıradan bir otel içeri almaz. Bu, organize şekilde yürüyen bir iş. İnsanlıktan çıkmış kişiler var."

"KİMSE SUSMASIN, HERKESİ UYARIN"

Sönmez, bazı mağdurların utanç ve korku nedeniyle polise başvurmadığını belirterek uyarısını şöyle sürdürdü:

"İçeceğinizi asla başıboş bırakmayın, tanımadığınız kişilerden içecek almayın, bilmediğiniz mekanlara gitmeyin. Şüpheli bir durum yaşarsanız hemen konumunuzu paylaşın ve sağlık kuruluşuna gidin."

"HERKES DUYSUN, SEVDİKLERİNİZİ UYARIN"

Profesör, paylaşımının sonunda "Bu olay küçümsenecek bir şey değil. Herkes duysun, sevdiklerinizi uyarın" uyarısında bulundu.