Brezilya açıklarında yer alan Santa Bárbara Adası, bilim dünyasını hayrete düşüren bir doğa gizemine ev sahipliği yapıyor. Okyanusun ortasındaki bu izole kara parçasında, tam 250 yıldır tek bir damla tatlı suya erişimi olmadan yaşayan keçi sürüsü, biyolojinin temel kurallarına meydan okuyor.

Yaklaşık iki buçuk asır önce koloniciler tarafından bir yiyecek stoğu olarak adaya bırakıldığı tahmin edilen bu hayvanlar, susuzluğa karşı geliştirdikleri inanılmaz adaptasyonla adanın mutlak hakimi haline gelmiş durumda.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bahia kıyılarından 70 kilometre uzaklıktaki volkanik Abrolhos takımadalarının en büyüğü olan Santa Bárbara'da, geçtiğimiz yıl kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Brezilya Çevre Bakanlığı'na bağlı Biyoçeşitlilik Koruma Enstitüsü (ICMBio), adadaki nadir deniz kuşu türlerini korumak amacıyla son 27 keçiyi tahliye etti.

Ancak bu tahliye bir son değil, bilimsel bir araştırmanın başlangıcı oldu. Abrolhos Ulusal Deniz Parkı Başkanı Erismar Rocha'nın ifadesiyle, bu hayvanlar sadece hayatta kalmakla kalmamış, popülasyonlarını kontrolsüzce artırarak adayı adeta ele geçirmişlerdi.

BİLİM DÜNYASI PEŞİNDE

Yapılan gözlemlerin en çarpıcı noktası, bu keçilerin çeyrek milenyum boyunca hiçbir zaman su içerken görülmemesi. Araştırmacılar, bu imkansız görünen yaşam mücadelesinin ardındaki sırrı çözmek için iki ana teori üzerinde duruyor.

Bir grup bilim insanı keçilerin zamanla deniz suyu içmeye adapte olduğunu savunurken, diğer bir grup ise adada bolca yetişen ve yüksek su içeriğine sahip "beldroega" bitkisinin temel sıvı kaynağı olduğunu düşünüyor.

Üstelik bu keçilerin sadece hayatta kalmadığı, sağlıklı bir şekilde üremeye devam ederek çoğunlukla ikiz doğum yaptıkları da tespit edildi.

Brezilyalı uzmanlar, Santa Bárbara keçilerinin genetik ve fizyolojik yapılarını inceleyerek bu direnç mekanizmasını çözmeyi hedefliyor.