Doğduğunuz ay çoğu zaman doğum gününüzü ve burcunuzu etkilemekle sınırlı görülür.

Ancak yapılan araştırmalar, bebeklerin dünyaya merhaba dedikleri ayın onların zekalarında belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları tarafından 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri dikkate alınarak yapılan çalışmada, en zeki çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi. 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların ABD'deki okul performansları dikkate alınarak yapılan çalışmada şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL AYINDA DOĞUYOR

Araştırmacılar, Eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performanslarının diğer aylarda doğan çocuklardan belirgin şekilde daha fazla olduğunu tespit etti. Bu çocuklar orta okul ve liselerde en başarılı olmalarının yanı sıra, üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde etmekte.

Başarılı çocukların aksine, en başarısız öğrenciler ise genellikle Ağustos ayında doğuyor. Başlangıçta oldukça şaşırtıcı gelen bu araştırmaya ilişkin ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu bir açıklama yayınladı.

ABD'de çocukların 6 yaşında okula başladığı ve bu nedenle araştırmanın 6 yaş itibarıyla yapıldığına dikkat çeken kurum, Eylül ayı ile Aralık ayı arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğan çocuklara göre daha büyük yaşlarda okula başlamasına dikkat çekerek, ilerleyen yaş nedeniyle zeka seviyenin arttığını öne sürdü.

EN BAŞARILI SPORCULAR AĞUSTOS AYINDA DOĞUYOR

Bu çalışmaya paralel olarak yürütülen bir araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan insanların ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre önemli ölçüde daha uzun yaşadığı ortaya koyuldu.

Her ne kadar ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda en başarısızlar gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimler ise ağustos doğumlu çocuklardan oluştu. futbol, basketbol ve birçok alandaki en yıldız oyuncuların ağustos ayı içerisinde dünyaya geldiği tespit edildi.