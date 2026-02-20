Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Profesör Bethan Davies önderliğindeki bir araştırma ekibi, Antarktika Yarımadası’nın geleceğine dair kapsamlı bir modelleme yayımladı. Frontiers in Environmental Science dergisinde yayımlanan çalışma, karbon emisyonu seviyelerinin kıta üzerindeki buz kaybı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini mercek altına alıyor.

3 FARKLI KÜRESEL ISINMA SENARYOSU MODELLENDİ

Araştırmacılar, 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme kıyasla gerçekleşebilecek üç farklı küresel ısınma senaryosunu modelledi:

- Düşük Emisyon: 1,8°C artış.

- Orta-Yüksek Emisyon: 3,6°C artış.

- Çok Yüksek Emisyon: 4,4°C artış.

Profesör Davies, mevcut gidişatın "orta ile orta-yüksek" emisyon rotasında olduğunu belirterek, düşük emisyonlu bir gelecekte buz sahanlıklarının ve buzulların büyük ölçüde korunabileceğini ifade etti.

DENİZİ BUZU ERİMESİ VE ETKİLERİ

Yüksek emisyon senaryosunda, Güney Okyanusu’nun hızla ısınmasıyla birlikte deniz buzu kapsamının %20 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Bu durumun sonuçları şu şekilde sıralanıyor:

- Deniz buzuna bağımlı olan kril popülasyonunun azalması; balina ve penguen gibi türlerin besin kaynağını tehlikeye atıyor.

- Sıcaklıktan kaçan hayvanların güneye doğru göç etmesi ve bir kısmının açlık riskiyle karşılaşması bekleniyor.

- Antarktika’daki erimenin küresel deniz seviyelerini yükselteceği, okyanus akıntılarını değiştireceği ve dünya genelinde aşırı hava olaylarını tetikleyeceği öngörülüyor.

İNSAN ÖMRÜYLE ÖLÇÜLEMEZ

Çalışmada, yüksek emisyonların yaratacağı tahribatın kalıcı olacağı vurgulandı. Bilim insanları, buzulların ve yitirilen yaban hayatının insan ömrüyle ölçülebilecek bir zaman diliminde yeniden geri kazanılamayacağına dikkat çekti. Profesör Davies, mevcut seçimlerin gelecek nesiller üzerindeki kalıcı etkisine vurgu yaparak küresel eylem çağrısında bulundu.