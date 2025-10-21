Kahire Üniversitesi’nden arkeologlar, mezarın tavanında ve giriş bölümünde genişleyen çatlaklar tespit etti. Yapılan araştırmalar, bu çatlakların sadece yapının sağlamlığını tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda yağmur suyunun içeri sızmasına neden olarak duvarlardaki eşsiz fresklerin bozulmasına ve mantar oluşumuna yol açtığını gösteriyor.

Mezarın yapımında kullanılan Esna şeyli (shale) taşı, nem değişimlerine karşı oldukça hassas. Bu taş türü nemli ortamda genleşip kuruduğunda büzüşüyor. Bu da çatlakların genişlemesine, tavanın taşıma kapasitesinin aşılmasına ve çökme riskinin artmasına neden oluyor.

Çalışmanın baş yazarı ve Kahire Üniversitesi Mimari Mirası Koruma Profesörü Sayed Hemada, “Krallar Vadisi’ndeki kraliyet mezarları acilen bilimsel analizler ve koruma önlemleri gerektiriyor” dedi. Hemada’ya göre, mezar uzun vadede ayakta kalamayabilir ve doğal koşullar göz önünde bulundurulduğunda binlerce yıl daha varlığını sürdürmesi pek olası değil.

Tutankamon’un mezarının bulunduğu Krallar Vadisi, Mısır’ın Luksor kenti yakınlarında yer alıyor ve çok sayıda kraliyet mezarına ev sahipliği yapıyor. Bu mezarların çoğu dağın eteklerine oyulmuş olduğundan dolayı, ani sel baskınlarına karşı oldukça savunmasız.

SEL SONUCUNDA OLUŞAN ÇATLAKLAR ARTTI

1994 yılında yaşanan büyük bir sel felaketinde, vadideki neredeyse tüm kraliyet mezarları su altında kalmıştı. O günden bu yana Tutankamon’un mezarında yeni çatlaklar oluştu, rutubet arttı ve mantar büyümesi başladı. Bu da duvar resimlerine büyük zarar verdi.

Hemada, mezarın duvarlarında “taş patlaması (rock bursting)” denilen bir sürecin yaşanabileceği uyarısında da bulunuyor. Bu durum, kaya parçalarının aniden patlamasıyla mezarın yapısal bütünlüğünü daha da zayıflatabilir.

Bir diğer uzman olan Prof. Mohamed Atia Hawash, vadinin çevresindeki dağların da derin çatlaklarla dolu olduğunu ve bu çatlakların büyük kaya bloklarının koparak mezarların üzerine düşme riskini taşıdığını belirtiyor. “Felaket her an yaşanabilir” diyen Hawash, yetkililerin harekete geçmemesi durumunda Krallar Vadisi’nin korunmasının mümkün olmayacağını vurguluyor.