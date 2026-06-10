Nature Reviews Cancer dergisinde yayımlanan çalışmada, son yıllarda hızla gelişen metabolomik teknolojiler mercek altına alındı. Bu yöntemler sayesinde bilim insanları, kanser hücrelerinin tükettiği molekülleri ve tümörlerin enerji üretmek için kullandığı biyolojik süreçleri çok daha ayrıntılı şekilde takip edebiliyor.

KANSLER HÜCRELERİ NASIL BESLENİYOR?

Araştırmacılara göre her kanser türü aynı şekilde beslenmiyor. Bazı tümörler belirli besin kaynaklarına bağımlı hale gelirken, bazıları ise çevresel koşullara göre farklı enerji yollarına yönelebiliyor. Bu nedenle kanser hücrelerinin hangi maddeleri kullandığının belirlenmesi, tümörlerin davranışlarını anlamak açısından kritik önem taşıyor. Araştırmacılar, bu metabolik bağımlılıkların ortaya çıkarılmasının gelecekte tümörlerin en zayıf noktalarının belirlenmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Çalışmanın yazarlarından Prof. Gary Patti, metabolomik alanındaki gelişmeler sayesinde bilim insanlarının artık kanser hücrelerinin "ne yediğini" daha net görebildiğini belirtiyor. Bu sayede tümörlerin büyümesini sağlayan süreçlerin daha iyi anlaşılması ve yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesi mümkün olabilir.

Uzmanlara göre kanser hücrelerinin kullandığı metabolik yolların haritalandırılması, gelecekte hem daha hassas görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesine hem de tümörlerin enerji kaynaklarını hedef alan yeni tedavilere katkı sağlayabilir. Araştırmacılar, elde edilen bulguların kanserin nasıl büyüdüğünü anlamaya yönelik çalışmalara önemli bir katkı sunduğunu ifade ediyor.