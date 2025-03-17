Japonya'daki Toho Üniversitesi ve NASA'dan bir grup bilim insanı, Dünya gezegenindeki tüm canlı organizmaların tahmini ölüm zamanını açıkladı.

mk.ru'nun haberine göre Güneş'in zamanla büyümesi ve daha fazla ısı yayması, gezegenimizde önemli değişikliklere neden olacak. Artan sıcaklık, atmosferdeki yapıyı etkileyerek oksijen miktarının azalmasına yol açabilir.

Bilim insanları, Dünya'da geri dönüşü olmayan değişimlerin yaşanabileceği tarihi modellemek için özel bir program kullandı. Elde edilen verilere göre, 1.000.002.021 yılında gezegenimizde yaşamın sürdürülemez hale geleceği tahmin ediliyor.

NASA ve Toho Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'daki oksijenin tükenmesi nedeniyle yaşamın 1.000.002.021 yılında sona erebileceğini öngörüyor.

Güneş'in gezegenimizi ısıtmasıyla oksijenin tamamen yok olabileceği ve bunun da tüm canlıların hayatını sona erdireceği belirtiliyor.