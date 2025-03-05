Araştırmaya göre, boyalar çevrede her yerde bulunuyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Zoie Diana, "Boya teknelerden geliyor, binalardan geliyor, yollardan geliyor. Şehri gezdiğinizde boyanın her yerde olduğunu fark ediyorsunuz" diyerek boyaların yaygınlığını vurguladı.

Environmental Toxicology and Chemistry dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yılda 1.857 kiloton (yaklaşık 1,8 milyon ton) boya kaynaklı mikroplastik çevreye salınıyor. Bu miktar, boyaları mikroplastiklerin en büyük kaynaklarından biri, hatta en büyüğü yapabilir.

Araştırmacılar, boyaların çeşitli yollarla mikroplastiklere dönüştüğünü belirtiyor. Boya yüzeylerde zamanla aşındığında, kazındığında, zımparalandığında veya hava koşullarına maruz kaldığında küçük parçacıklara ayrılıyor ve mikroplastiklere dönüşüyor.

BOYALAR NE KADAR PLASTİK İÇERİYOR?

Çalışmada bilim insanları, boyaların yüzde 37 oranında plastik içerdiğini tahmin ediyor. Ancak, boyaların mikroplastik kaynağı olarak yeterince araştırılmamış olmasının nedenlerinden biri, plastik içerip içermediği konusunda yaşanan kafa karışıklığı olabilir.

Araştırmacılar, boyaların mikroplastik kirliliğine etkisini anlamak için acil olarak daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda, boyalardan yayılan mikroplastiklerin çevrede nasıl yayıldığı, toksik etkileri ve bunların organizmalar üzerindeki etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Mikroplastikler İnsan Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Mikroplastikler, insan vücuduna hava, su ve yiyecekler yoluyla girebiliyor. Cardiff Metropolitan Üniversitesi’nden biyomedikal bilimler uzmanı Rachel Adams’a göre, mikroplastiklerin insan sağlığına birçok potansiyel zararı var.