Doğal yaşam alanı 30 ila 40 derece arasındaki tatlı sular olan bu tek hücreli mikroorganizmanın, artan sıcaklıklarla birlikte daha önce görülmediği ılıman bölgelere de yayıldığı belirtiliyor. Burun yoluyla vücuda girerek beyin dokusunu tahrip eden bu amip türü, yüzde 99'a varan ölüm oranıyla biliniyor.

BURUN YOLUYLA BULAŞIYOR

Uzmanlar, enfeksiyonun suyun içilmesiyle veya kişiden kişiye temasla bulaşmadığını, ancak özellikle tatlı su aktiviteleri sırasında burun yoluna su kaçmasıyla sinir yollarını izleyerek beyne ulaştığını vurguluyor.

MUSLUK SULARINDA TESPİT EDİLDİ

Nadir de olsa yetersiz klorlanmış musluk sularında da tespit edilebilen bu organizmaların, boru hatlarındaki biyofilm tabakalarına tutunarak dezenfektanlardan korunabildiği ifade ediliyor.

Ayrıca bu amiplerin, lejyoner hastalığı ve tüberküloz gibi ciddi rahatsızlıklara yol açan bakterilere "canlı sığınak" görevi görerek patojenlerin hayatta kalmasına yardımcı olduğu kaydediliyor.

UZMANLAR UYARDI

Sıcak havalarda göl ve nehir gibi tatlı su alanlarında başın suya sokulmaması ve burun klipsi kullanılması gibi önlemlerin hayati önem taşıdığını belirten araştırmacılar, suyla temas sonrası görülen şiddetli baş ağrısı, ateş ve mide bulantısı durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini hatırlatıyor. Çoğu su sisteminde rutin testlerin yapılmaması riskin boyutlarını artırırken, güvenli su kullanımının ve düzenli klorlamanın korunmadaki temel unsurlar olduğu bildirilmişti.