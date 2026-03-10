Küresel iklim değişikliği konusunda yıllardır süregelen açıklamalar ve uyarılar devam etse de pek çok ülke tarafından henüz ciddi bir çalışma yürütülmeye başlamadı. Bu da riskin giderek artmasına zemin hazırlayan başka bir durum demek oluyor. Baz ülkelerin yenilenebilir enerji konusunda çalışmaları devam etse de bu durum küresel ısınmayı tersine çevirmeye yetmiyor.

SON 10 YILDA REKOR SEVİYE

Küresel iklim değişikliği üzerine yapılan yeni bir çalışmaya göre bilim insanları küresel sıcaklığın son 10 yılda rekor seviyelere yükseldiğini belirtti. Geophysical Research Letters dergisi tarafından yayımlanan çalışmada bilim insanları istatistiksel verilerle sıcaklığın geldiği riski seviyeyi ortaya koydu.

Live Science tarafından yapılan bir habere göre çalışmada ortak yazarlık yapan Stefan Rahmstorf küresel ısınmanın 2014'te sonra iki kat arttığını belirterek ''Küresel ısınma oranındaki ivme, 1,5°C sınırını daha erken aşacağımız anlamına geliyor'' dedi. Rahmstorf bu ani yükselişin kendilerini de şaşırttığını söyledi.

2030'A KADAR AŞILMASI BEKLENİYOR

Küresel iklim değişikliği, son on yıllarda bilim insanlarının öngördüğü sınırları zorlayan bir ivme kazanıyor. 1970 ile 2015 yılları arasında her on yılda bir yaklaşık 0,2 santigrat derecelik bir artış gözlemlenirken, son on yıla ait veriler bu oranın 0,35 dereceye fırladığını gösteriyor. Araştırmacılar, son 150 yıldaki bu ısınma hızının ve büyüklüğünün, son buzul çağının bitişi dahil olmak üzere son 24.000 yılda yaşanan tüm doğal değişimleri geride bıraktığını belirtiyorlar.

Bu hızlanmanın ne kadarının insan kaynaklı sera gazı emisyonlarından, ne kadarının ise El Nino gibi doğal döngülerden kaynaklandığını ayırt etmek zor olsa da, veriler %98 kesinlikle küresel ısınmada istatistiksel olarak anlamlı bir ivmelenme olduğunu kanıtlıyor. Geliştirilen tahmin modelleri, mevcut ısınma eğiliminin bu hızla devam etmesi durumunda, kritik eşik olan 1,5 derecelik ısınma sınırının 2030 yılına kadar aşılacağını öngörüyor.