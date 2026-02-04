Dünyayı tehdit edebilecek felaketlere karşı şirketlerin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor ancak en ilginç olanı bir biyoteknoloji şirketinden geldi. Nesli tükenme tehlikesinde olan ve herhangi bir felakette nüfus olarak büyük zarar görme ihtimali olan canlılar için Dubai'de özel bir kasa kurulacak. Adı 'BioVault' olarak belirlenen devasa kasanın adeta bir 'Nuh'un gemisi' gibi olacağı, içinde 1 milyon farklı canlının doku örnekleri saklanacağı duyuruldu.

1 MİLYON TANESİNİ TEK BİR KASAYA KOYACAKLAR

Duyurulan sistemin ilk aşamasında kritik 100 farklı türün dokuları koruma altına alınacak. İkinci aşamada ise tür sayısı 10 binin üzerine çıkarılacak ve 1 milyon genetik örnek depolanacak. İlerleyen süreçte canlılar aşırı düşük sıcaklıklarda dondurularak yüzyıllarca dayanacak hale getirilecek ve bu kasalarda saklanacak.

HAYATI YEDEKLEYECEK GERÇEK BİR PLAN

Projenin başında bulunan CEO Ben Lamm, bu projenin önemini "Dünya acilen hayat için gerçek bir yedekleme planına ihtiyaç duyuyor." Bu kasa, sadece bir depo değil; gelecekte yok olan türleri laboratuvar ortamında yeniden canlandırmak için bir "kaynak kodu" görevi görecek." sözleriyle anlattı.

ARAPLAR 600 MİLYON DOLAR HARCAYACAK

Birleşik Arap Emirlikleri yüksek tutarlı bir fon desteği oluşturarak şirkete 600 milyon dolardan fazla yatırım gerçekçi. Şirket Nisan 2025’te yaklaşık 12 bin yıl önce nesli tükenen bir yırtıcı türü, fosillerden elde edilen DNA ve genetik mühendislik yöntemleriyle yeniden dünyaya getirdiğini duyurmuştu.