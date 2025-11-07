Sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde bir site içerisinde bulunan villada kalan Filistin uyruklu Yousef Zoabı ve Samır Shahwan isimli 2 erkek, 2 arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti.

Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cansız bedenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.