Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edildi.
Ancak karar İmamoğlu’na 40 gündür tebliğ edilmedi.
E-devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda ise İmamoğlu hâlâ İstanbul Üniversitesi mezunu görünüyor.
DAVA AÇAMIYORLAR
NOW’un haberine göre bunun nedeni olarak bazı dekanların karara imza atmak istememesi gösteriliyor.
Karar bu yüzden resmiyet kazanmadı.
Tebligat yapıldığında avukatlar kararın iptaline ilişkin dava açacaktı ancak 40 gündür İmamoğlu’nun açıklaması iptal edilemediği için tebligat da verilemedi.