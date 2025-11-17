Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) devam eden çözüm süreci kapsamındaki komisyon görüşmelerinde tarihi bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında ilk kez Kürtçe ifadeler Meclis tutanaklarına yansıdı. Ancak bu ifadeler, yalnızca iki saat içinde tutanaklardan çıkarıldı.

"BİLİNMEYEN DİL" YERİNE KÜRTÇE YAZILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bütçe sunumunun ardından söz alan DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ve Mehmet Rüştü Tiryaki, konuşmalarında Kürtçe ifadeler kullandı. Bu ifadeler daha önce olduğu gibi “bilinmeyen dil” ya da “x” ile sansürlenmedi; doğrudan yazılı olarak tutanaklara geçti.

Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin konuşmasında geçen “Jin kart” ve “Şaredariya Xelfetî” (Halfeti Belediyesi) ifadeleri Kürtçe haliyle kayıtlara geçirildi. Dilan Kunt Ayan’ın konuşmasında yer alan “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Yaşam, Özgürlük) sloganı ise tutanaklara üç nokta (“…”) olarak işlendi.

İKİ SAAT SONRA DEĞİŞTİRİLDİ

Ancak bu durum uzun sürmedi. Yaklaşık iki saat sonra Meclis tutanaklarında güncelleme yapıldı. Kürtçe ifadelerin tamamı kaldırılarak yerlerine üç nokta (“…”) işareti konuldu. Sayfa altına ise şu not eklendi:

“Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edilmiştir.”

Yaşanan gelişme, Meclis tarihinde bir ilk olarak kayda geçerken, sonradan yapılan bu düzeltme yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.