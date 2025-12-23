ABB eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili hiçbir şikayet sonuç vermiyor. Mansur Yavaş’a yönelik hamleler ise sürüyor. Son olarak Yavaş ve 39 meclis üyesi hakkında “Görevi kötüye kullanma” iddiası ile soruşturma izni verildi. Bu dosyayı inceleyip rapor hazırlayan mülkiye müfettişi de diğer dosyalardaki isim çıktı. Daha önce de Gökçek hakkında takipsizlikle sonuçlanan 55 suç duyurusunu 4 bin bilirkişi arasından inceleyen ve suç unsuru görmeyen bilirkişilerin de aynı 3 isim olduğu belirlenmişti.

ABB, dosyayı düzenleyen mülkiye müfettişinin Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalara da baktığı, Gökçek ile görüştüğü ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Mansur Yavaş “Bir zamanlar nefes alınacak alanlar vardı” diyerek Ankara’daki betonlaşmayı göstermişti.

CHP’nin Avukatı Çağlar Çağlayan “Yine aynı hikaye; aynı bilirkişi gibi aynı mülkiye müfettişi” açıklaması yaparken, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da “Ne tesadüf Ankara’da 4 bin bilirkişi var ama hep aynı bilirkişiler seçiliyor, aynı mülkiye müfettişine görevler veriliyor. Melih Gökçek lehine, Mansur Yavaş aleyhine raporlar hazırlanıyor’’ dedi ve şunları söyledi:

“Melih Gökçek döneminde belirli bölgelere usulsüz kat ve emsal artışı verilmiş. Mansur Yavaş ve arkadaşları da ‘Ankara bunu kaldırmaz’ diyerek iptal emiş. Rantı vereni değil rantı engelleyeni sorguluyorlar. Kent suçu işleyenler değil, kente gözü gibi bakanlar kazanacak.”