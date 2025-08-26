Burkina Faso, Bill Gates’in fonladığı genetiği değiştirilmiş sivrisinek projesini tamamen durdurma kararı aldı. Devlet Başkanı İbrahim Traoré, laboratuvar ortamında üretilen tüm sivrisineklerin ve mevcut numunelerin imha edilmesi için talimat verdi.

BAŞARISIZ BULUNDU

2019 yılında başlayan Target Malaria programı, sivrisineklerin genetiğini değiştirerek sıtma bulaştırma oranını azaltmayı hedefliyordu. İlk denemeler Bana bölgesinde yapılmış, daha sonra proje farklı bölgelere yayılmıştı. Ancak Burkina Faso yönetimi, proje uygulanan alanlarda sıtma vakalarının azalmadığı gibi arttığını savunarak programı başarısız buldu.

TAMAMI İMHA EDİLECEK

Traoré’nin 2022’de göreve gelmesinden bu yana Burkina Faso, özellikle ABD ve Fransa gibi Batılı ülkelerin etkisini sınırlandırmaya yönelik bir politika izliyor. Yapay sivrisineklerin imha edilmesi kararı da bu çizginin bir devamı olarak görülüyor.

Bill Gates’in desteklediği genetiği değiştirilmiş sivrisinek projeleri, Batı dünyasında da eleştirilerin odağında. Bazı çevreler bu çalışmaların yalnızca sıtma ile mücadele değil, farklı amaçlar için de kullanılabileceğine dair şüpheler dile getiriyor. Burkina Faso’nun aldığı karar, benzer uygulamaların diğer Afrika ülkelerinde de tartışmaya açılabileceğini gösteriyor.