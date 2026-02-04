Dünya genelinde yankı uyandıran pedofili ve fuhuş ağı soruşturmasına dair yeni belgelerin sızdırılmasının ardından, teknoloji devi Bill Gates’ten itiraf niteliğinde bir değerlendirme geldi. Başta avukatları kanalıyla suçlamaları yalanlayan Gates, eski eşi Melinda French Gates’in sürece dair sert eleştirilerinin ardından 9News kanalına özel bir röportaj vererek kamuoyunu aydınlattı.

Gates, kamuoyunda infial yaratan sürece dair şu samimi ifadeleri kullandı:

"Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı. Onu tanıdığına pişman olan tek kişi ben değilim. Çok sayıda zengin insan tanıyordu ve küresel sağlık projeleri için bağış toplayabileceğini söylüyordu. Geriye dönüp baktığımda bunun bir çıkmaz sokak olduğunu görüyorum."

Eski eşi Melinda French Gates'in, "Bu sorulara onlar cevap vermeli, ben değil" diyerek topu eski kocasına atmasının ardından köşeye sıkışan Gates, Epstein ile olan ilişkisinin sınırlarını ise şu sözlerle çizdi:

"Sadece birkaç akşam yemeğinde bulundum. Hiç adaya gitmedim. Hiçbir kadınla tanışmadım. Görünüşe göre Jeffrey kendine bir e-posta yazmış. Bu e-posta asla gönderilmedi ve tamamen yanlış. Bana saldırmaya mı çalışıyordu, bilmiyorum. Onu tanıdığına pişman olan birçok kişiden biriyim. Ortaya çıkanlar arttıkça, onunla vakit geçirmenin bir hata olduğu daha net anlaşılacak."

2011 yılında başlayan ve yaklaşık üç yıl süren bu temasın tamamen profesyonel amaçlar taşıdığını iddia eden Gates, dosyada yer alan ve kendisinin kadınlarla buluşma ayarladığına dair taslak e-postaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Epstein’ın karanlık dünyasının detayları gün yüzüne çıktıkça, Bill Gates’in bu açıklamalarının küresel kamuoyundaki yankıları sürmeye devam ediyor.