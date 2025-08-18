The New Yorker’a konuşan sinirbilimci ve yapay zeka eleştirmeni Gary Marcus, yıllar süren yüksek maliyetli çalışmaların ürünü olan GPT-5’in sanıldığı kadar ilerleme göstermediğini savundu.

'YÜKSEK PUANLAR ALSA DA...'

Marcus’a göre, model endüstride kullanılan testlerde daha yüksek puanlar alsa da bu ölçütler güvenilir bir ilerleme göstergesi değil. Marcus'un “2025 modellerinin 2024 modellerinden çok daha faydalı olduğunu söyleyen şirketlere pek rastlamıyorum.” sözleri, şirketlerin yeni nesil modellere dair pratik fayda algısındaki soru işaretlerini yansıtıyor.

Tartışmanın merkezinde “ölçeklenebilir yapay zeka” yaklaşımı var. ABD’de OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin izlediği bu strateji; daha fazla GPU, daha büyük veri merkezleri, daha çok enerji ve sermaye gerektiriyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, 2021’de bu yöntemin AGI için kritik olduğunu savunmuş ve yeterli yatırımın neredeyse üstel ilerlemeler getirebileceğini söylemişti. Ancak bugün gelinen noktada, bu teorinin işlemediğini öne sürenlerin sayısı artıyor.

Buna karşılık, Çin’in DeepSeek atılımıyla birlikte daha az kaynakla daha işlevli modeller geliştirme arayışları da ivme kazanmış görünüyor. Bu eğilim, yalnızca ölçeği büyütmek yerine verimlilik ve mimari yenilik arayışını öne çıkarıyor.

'AGI'NİN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK'

Akademi cephesinde de tablo değişiyor. Edinburgh Üniversitesi’nden Michael Rovatsos, GPT-5’in yapay zeka evriminde bir kırılma noktası olabileceğini belirterek “GPT-5’in yayınlanması, kimsenin nasıl çalıştığını tam olarak anlayamadığı giderek karmaşıklaşan modellerin sonunu getirebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Benzer bir çizgi, mart ayında 475 yapay zeka araştırmacısıyla yapılan ankette de ortaya konmuş; mevcut yöntemlerle AGI’nin ortaya çıkma ihtimali “çok düşük” bulunmuştu. Bu bulgu, laboratuvardaki ihtiyatlılığın sektör geneline yayıldığına işaret ediyor.

BİLL GATES UYARMIŞTI

Uyarılar yeni değil. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 2023’te Alman Handelsblatt’a “ölçeklenebilir yapay zekanın bir platoya ulaştığını” söylemişti.

Finans çevrelerinde de soğuma işaretleri görülüyor... OpenAI’ın veri merkezi ortağı CoreWeave, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklasa da hisseleri yüzde 16 değer kaybetti. Bazı uzmanlara göre bu düşüş, yapay zekâ sektöründeki şişirilmiş beklentilerin sönmeye başladığının ilk işareti olabilir.