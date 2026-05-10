Billie Eilish, katıldığı bir programda kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Grammy ödüllü yıldız, uzun süredir aklında olan farklı bir hayalini ilk kez bu kadar net anlattı.

'Bad Guy' şarkısıyla dünya çapında büyük çıkış yakalayan ve kısa sürede pop müziğin en konuşulan isimlerinden biri haline gelen Eilish, gelecekte yalnızca müzikle sınırlı kalmak istemediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, ilerleyen yıllarda tiyatro ve sahne sanatlarıyla ilgili projelerde yer alma fikrine oldukça yakın olduğunu ifade etti.

SANAT TUTKUSUNUN ARKASINDA AİLESİ VAR

"Zamanım olursa bunu gerçekten yapmak isterim" diyen Billie Eilish, sahne sanatlarına duyduğu ilgiyi ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi. Ünlü şarkıcı, tiyatro alanında yer almanın kendisi için oldukça heyecan verici bir deneyim olacağını söyledi.

Sanatla iç içe bir ailede büyüdüğünü belirten Eilish, çocukluk yıllarından beri farklı sahne sanatlarına ilgi duyduğunu da ifade etti.

Ünlü yıldızın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok hayranı Eilish’in ileride Broadway tarzı projelerde yer alıp almayacağını konuşmaya başladı.