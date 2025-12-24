Market zinciri BİM, bankacılık sektörüne giriş planını resmileştirdi. Şirket, katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) kuruluş izni başvurusunda bulunma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

TEMMUZDA BAŞVURU YAPMIŞTI

BİM, 3 Ekim 2024 tarihli KAP açıklamasında, dijital katılım bankası kurulmasına iştirak edilmesi konusunda araştırma yapılacağını duyurmuştu. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından, izin verilen hizmet kapsamının dijital bankalara kıyasla daha geniş olması nedeniyle, faaliyetleri ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden yürütülecek geleneksel bir katılım bankası modelinin daha avantajlı olduğu sonucuna varıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, perakende sektöründeki güçlü konumdan faydalanılarak müşterilerin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunulmasının hedeflendiği vurgulandı. Bu doğrultuda, BİM’in çoğunluk payına sahip olacağı ve bağlı ortaklıklarla birlikte kurulması planlanan katılım bankası için Yönetim Kurulu’nun 23 Aralık 2025 tarihinde BDDK’ya kuruluş izni başvurusu yapılmasına karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu başvurunun 24 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedilirken, sürece ilişkin gelişmelerin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.