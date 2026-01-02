İngiltere merkezli içerik üreticisi Lily Phillips, OnlyFans’ta yetişkin içerikleriyle tanındı. Phillips, sosyal medya paylaşımlarında ve röportajlarında son dönemde “daha sakin bir döneme” geçeceğinin sinyallerini vererek vaftiz sürecine odaklandığını anlattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Phillips, 2025 boyunca adını duyuran “aşırı meydan okuma” tarzı içeriklerden uzaklaşmayı, kariyerini farklı alanlara taşımayı planlıyor. Bu dönüşüm, Phillips’in daha önce “12 saatte 1.113 kişi” iddiasıyla gündem olması nedeniyle uluslararası medyada “imaj değişimi” ve “yeni sayfa” yorumlarına da yol açtı. Öte yandan Phillips’in adı 2024 sonunda YouTuber Josh Pieters’ın hazırladığı “I Slept With 100 Men in One Day” belgeseliyle geniş kitlelere yayılmış, belgeselde yaşadıklarını anlatırken duygusal anları da çok konuşulmuştu. Phillips, 2025’te de çeşitli “rekor” iddialarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Vaftiz açıklaması, bu tartışmalı dönemin ardından “manevi yöneliş” vurgusuyla geldi.

