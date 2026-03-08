Mezarda bulunan genç bir erkeğin yaklaşık 1,95 metre boyunda olduğu belirlendi. O dönemde ortalama erkek boyunun yaklaşık 1,67 metre olduğu düşünüldüğünde, bu kişinin çağdaşları tarafından “dev” olarak görülmüş olabileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, bu kişinin kafatasında yaklaşık 2,5 santimetre çapında cerrahi bir delik tespit etti. Uzmanlar, trepanasyon olarak bilinen bu işlemin tıbbi bir zorunluluk nedeniyle yapılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bilim insanlarına göre bu kişinin olağanüstü boyunun, büyüme hormonu fazlalığına yol açan bir tümörden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Söz konusu tümörün beyinde oluşturduğu basınç ve şiddetli baş ağrılarını hafifletmek amacıyla antik dönemde kafatasının delinmiş olabileceği belirtiliyor.

Kazı alanı, Sakson krallıkları Mercia ve Doğu Anglia ile Viking akıncılarının çatıştığı bir sınır bölgesinde bulunuyor. Alandaki bulgular, buranın sıradan bir mezarlıktan çok bir savaş suçuna ya da toplu infaza işaret edebileceğini gösteriyor.

Mezarda tam iskeletlerin yanı sıra yalnızca kafatasları, üst üste yığılmış bacak kemikleri ve gövdelerden ayrılmış kemik parçaları bulundu. Bazı iskeletlerin ellerinin veya ayaklarının bağlı şekilde çukura atıldığına dair izler de tespit edildi.

Kazıda incelenen genç erkeklerden birinin çenesindeki balta izleri, onun başı kesilerek öldürüldüğünü ortaya koydu.

Üniversiteden Oscar Aldred ise bazı kemiklerin mezara gelişigüzel ve birbirinden ayrılmış şekilde atıldığını belirterek, cesetlerin infaz ya da savaş sonrasında bir süre açıkta bırakılmış olabileceğini ve çürümeye başladıktan sonra bu çukura topluca doldurulmuş olabileceklerini söyledi.

Radyokarbon tarihleme yöntemi kemiklerin 9’uncu yüzyıla ait olduğunu doğruladı. Cambridge ekibi şimdi antik DNA ve izotop analizleri yaparak mezardaki “dev” olarak tanımlanan kişinin ve diğer genç erkeklerin kökenlerini, akrabalık ilişkilerini ve sağlık durumlarını araştırmayı planlıyor.