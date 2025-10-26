Ekonomik krizin her geçen yıl daha da derinleştiği Türkiye’de vatandaşlar yılbaşında yeni yılın ilk sabahına zam yağmuruyla uyanmaya alıştı. Bu kez bu yağmur erken başladı. Yıl sonu gelmeden, asgari ücret ve yeniden değerleme oranı belli olmadan halkın bütçesinde büyük yer kaplayan birçok kaleme zam gelmeye başladı.



15 Kasım’da başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesinde kış lastiği fiyatlarının yüzde 30 zamlandığı görüldü. Araç sahiplerini üzecek bir diğer gelişme de brent petrol fiyatlarında yaşandı. Küresel petrol fiyatlarının artmasıyla Türkiye’de motorine dün gece yarısından itibaren 3 TL 4 kuruşluk bir zam geldi.

ARABADAN SİGARAYA HER ŞEYE ZAM



Öte yandan vergilerdeki değişiklikle birlikte otomobil fiyatlarında da zam beklentisi doğdu. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Türkiye’ye gelen bazı modeller yüzde 35 zamlanabilir” dedi. Sigara ve cep telefonunda değişen vergi matrahları ile birlikte bir paket sigaranın vergileri 65.44 liradan 66.6 liraya yükseldi. Böylece sigaranın bir paketine fiyatına göre 1 lira civarında zam yansıması bekleniyor. TÜİK de meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 30.4 oranında azalacağını du yurdu. Bu düşüş ise kış aylarında baklagil fiyatlarına zam habercisi olarak yorumlandı.



DOĞALGAZ FATURALARI İKİYE KATLANACAK



Şubat ayında elektrik faturaları için başlayan 'kademeli tarife' bu kış doğalgaz faturaları için de hayata geçirilecek.



Belirli bir tüketimin üzerinde kullanım gerçekleştiren mesken abonelerine sübvansiyon verilmezken, bu durum ortalama 1.000 lirayı aşan doğalgaz faturalarının yüzde 100 oranında zamlanmasına neden olacak. Konuya ilişkin ayrıntıları paylaşan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyon Başkanı Hüseyin Kaya, “Detayları netleşmese de elektrikte olduğu gibi 1.000 liralık faturanın 2.000 liraya çıkacağını tahmin edebiliriz" ifadelerini kullandı.









