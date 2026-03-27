Meksika'nın başkenti Meksika Şehri'nin 88 kilometre kuzeyinde, antik Tula kenti yakınlarında yürütülen çalışmalarda bin yıllık ritüel alanı gün yüzüne çıkarıldı. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından yapılan açıklamada, bir metrekarelik üç katmanlı taş yapının etrafında insan kemikleri, obsidyen bıçaklar ve seramik kaplar bulunduğu bildirildi.

İÇ AVLUDA KANLI RİTÜEL İZLERİ

Sunağın üç farklı noktasından çıkarılan dört insan kafatası ve bacak kemikleri, bölgenin bir adak alanı olduğunu kanıtlıyor. Arkeolog Victor Francisco Heredia Guillen, sunağın etrafındaki duvar kalıntılarının yapının bir iç avluda yer aldığını gösterdiğini belirtti. Kazı koordinatörü Guillen, avlunun yanındaki ek odaların Toltek elitlerine ait bir saray veya konut yapısının parçası olabileceğini ifade etti.

KAFATASLARI OMURGAYA BAĞLI BULUNDU

Keşfedilen kafataslarından birinin hâlâ omurgaya bağlı olması, kurban işleminin kafa kesme ritüeliyle gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, metal işçiliğinin başladığı bir dönem olmasına rağmen, kafa kesme işleminin kemiklerde derin izler bırakan obsidyen veya çakmaktaşı bıçaklarla yapıldığını saptadı.

Toltek İmparatorluğu'nun zirvede olduğu MS 950-1150 yılları arasına tarihlendirilen sunağın, kazanılan savaşlar sonrası esir alınan düşmanların kurban edilmesi için kullanıldığı düşünülüyor. Kemikler üzerinde yapılacak antropolojik ve kimyasal analizler, kurbanların cinsiyetini ve bölgeye dışarıdan gelip gelmediklerini netleştirecek.