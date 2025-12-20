İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, aşırı sıcakların yol açtığı risklere karşı yeni bir adım atılacağını duyurdu. Sanchez, yaz ayları başlamadan kamu binaları için ulusal bir “iklim sığınakları ağı” kurulacağını açıkladı. Bu sığınakların amacı ise vatandaşları sıcak hava dalgalarına karı korumak ve serin alanlar sunmak.

İklim değişikliğine dair mücadele edeceklerini ifade eden Sanchez, Madrid'de düzenlenen bir konferansta aşırı sıcaklara dair yeni yol haritasını paylaştı. Sanchez, "Yıkıcı kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları artık nadiren yaşanmıyor. Bazı yıllarda Haziran’dan Ağustos’a kadar kesintisiz bir sıcak dalgası ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum yeni normalimiz haline geldi" diye konuştu.

TARİHİN EN SICAK YAZIYDI

2025 yılında İspanya tarihinde en sıcak yaz ayını yaşamıştı. Ve ülke aynı yıl üç büyük sıcak hava dalgasından etkilenmişti. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET) verilerine göre, ağustos ayında yaşanan ve 16 gün süren sıcak hava dalgasında sıcaklıklar 45 dereceyi aştı.

ULUSAL İKLİM SIĞINAKLARI HERKESE AÇIK OLACAK

Sanchez, kurulacak ulusal iklim sığınakları ağının herkese açık olacağını ve özellikle sıcakların insan sağlığını en fazla tehdit ettiği bölgelerde hayata geçirileceğini belirtti. Bu alanların finansmanının merkezi hükümet tarafından karşılanacağını ifade eden Başbakan, projenin mevcut bölgesel uygulamaları tamamlayıcı nitelikte olacağını söyledi.

Katalonya, Bask Bölgesi ve Murcia gibi özerk yönetimlerde halihazırda benzer ağların bulunduğuna dikkat çekildi. Özellikle Barselona’da kütüphaneler, müzeler, spor tesisleri ve alışveriş merkezleri dahil olmak üzere yaklaşık 400 bina iklim sığınağı olarak hizmet veriyor. Klimalı bu alanlar, oturma alanları ve ücretsiz su imkânı sunarak yaşlılar, bebekler, kronik hastalar ve imkânları kısıtlı kişiler için serinleme olanağı sağlıyor.

20 MİLYON AVROLUK BÜTÇE AYRILACAK

Başbakan Sanchez, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında başka önlemlerin de devreye alınacağını açıkladı. Buna göre küçük yerleşim yerlerinde sel önleme projeleri için devlet desteği sağlanacak, yangın riskine karşı alınacak önlemler için ise 20 milyon avroluk bir bütçe ayrılacak.

Hazırlanan düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için İspanya Parlamentosu’nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nin onayına sunulması gerekiyor. Sanchez, tüm siyasi gruplara çağrıda bulunarak bu planın “bir seçim aracı değil, İspanya’yı koruyacak bir kalkan” olduğunu söyledi.

HEM SICAKLAR HEM YANGINLAR YIKICI OLMUŞTU

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre, insan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliği sıcak hava dalgalarının hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu yaz aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede 3 bin 800’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, 2024’e kıyasla yüzde 88’lik bir artışa işaret ediyor.

İspanya için 2025 yılı sadece aşırı sıcaklar değil yangınlarla da yıkıcı bir yıl oldu. Ülke genelinde 400 bin hektardan fazla orman yangından dolayı adeta kül olmuştu.