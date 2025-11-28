Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart’ta yapılan değişiklik kapsamında yağmur suyu sistemi, depo hacmi 7 metreküpün üzerindeki yapılarda, parsel alanı 2 bin metrekareyi aşan projelerde, çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile kamu binalarında kurulacak. Bakanlık, bu zorunlulukla yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını açıkladı. Arıtılan yağmur suyunun bahçe sulamasında ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı belirtildi.

GRI SU SİSTEMİ TURİZM TESİSLERİ VE AVM’LERDE MECBURİ OLACAK

Gri su sistemi, yatak kapasitesi 200’ü geçen konaklama tesislerinde, inşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan AVM’lerde ve 30 bin metrekare üzerindeki kamu binalarında zorunlu kılındı. Duş, küvet ve lavabolardan elde edilen gri suyun arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı ifade edildi. Bu uygulamayla yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu elde edileceği bildirildi.

DEPOLAMA TANKLARINDA MEVZUAT ŞARTLARI

Depolama tanklarının arka ve yan bahçelerde yer altına yerleştirileceği, ön bahçeye konulacak tanklar için ise yoldan en az 2 metre mesafe şartı aranacağı açıklandı. Yağmur suyu depolamasında kapasite, çatının yapısı ve ilin yıllık yağış ortalamasına göre toplanabilir su miktarının en az yüzde 6’sını karşılayacak şekilde belirlenecek. Gri su depolaması ise bağlı olduğu rezervuarlarda kullanılacak suyun yarısını karşılamak zorunda olacak.

DÜNYADA YAYGIN UYGULAMALAR VAR

Almanya yağmur suyu sistemi kullanan yapılara su faturasında indirim sağlıyor. İngiltere uygulamanın ilk yılında vergi avantajı sunuyor. Japonya 30 bin metrekare üzerindeki tüm binalarda bu sistemi zorunlu tutarken, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 100 metrekareden büyük tüm çatılarda yağmur suyu sistemi şartı bulunuyor. ABD’de 100 binden fazla evde sistem farklı amaçlarla kullanılıyor.

Avustralya’da yeni konut ruhsatı verilmeden önce yağmur suyu sistemi kurulması isteniyor. Singapur’da şehir su ihtiyacının yüzde 5’i arıtılmış yağmur suyundan karşılanıyor. Türkiye’de ise 30 büyükşehirden 7’sinde yağmur suyu uzaklaştırma ayrık sistemine geçildi. Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli bu şehirler arasında yer aldı. Ayrıca birçok fabrikanın topladığı yağmur sularını sulama amacıyla değerlendirdiği belirtildi.