TRT’nin dijital platformu Tabii’nin 26 Ekim’de düzenlediği yeni sezon lansmanında da tanıtılan diziler arasında yer alan “Binbir Gece Masalları”, gecenin en çok dikkat çeken projelerinden biri olmuştu. Bozdağ Film imzalı yapımın 30 bölümden oluşacağı ve bu sezon yayınlanacağı duyurulmuştu.

ÇELİKKOL'UN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İbrahim Çelikkol’un geçtiğimiz günlerde düzenlenen yasaklı madde operasyonu kapsamında yapılan test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizinin yayın planında değişikliğe gidildi. Edinilen bilgilere göre yapım bu sezon yayın akışından çıkarıldı ve daha sonraki sezonlara ertelendi.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN DİZİSİ DE ERTELENMİŞTİ

Öte yandan, daha önce Mart ayında yayınlanması planlanan Tabii’nin İsmail Hacıoğlu’lu 8 bölümlük “Rüzgârlı Pazar” dizisinin de yayın tarihinin ertelendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

DHA'NIN 11 Nisan 2026 tarihli haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, ardından serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları çıktı. Şarkıcı Mustafa Ceceli’de kokain maddesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.