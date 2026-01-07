CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beykoz ilçesi oldu. Soğuk havaya rağmen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara sesleniyor.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra Şişli'den başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 79'uncu adresi Beykoz ilçesi oldu. Mitingin yapılacağı Kale Center AVM'nin önü polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 19.30’da başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- İmamoğlu Erdoğan'ı yendi, hazmedemediler. Bunu kabullenmeyenler, CHP'yle baş edemeyenler bunda 294 gün önce Ekrem Başkanın evine polisimizi yollayarak sanki bir suçluymuş gibi alarak bir darbeye giriştiler.

- Yapılan bir sonraki cumhurbaşkanına darbeydi. Direnmekten başka çare yoktu. Bir çağrı yaptık. Her darbenin bir nedeni vardır, bunun nedeni İmamoğlu'nun başkanlığını engellemekti. Gelen seçtiğinize sahip çıkın dedik. 10 gün boyunca toplanmayı gösteri yapmayı yasakladılar.

- 110 bin kahraman geldi, seçtiğinin arkasında durdu. Oraya akan tüm İstanbullulara selam olsun, helal olsun sizlere. Haklı olan kazanacak, güçlü olan değil haklı olan kazanacak. Bu meydanda ahlaki üstünlük vardır. Büyük mücadele olacak, haklı olan kazanacak. Biz kazanacağız!

- Doğru adayı bulacağız ve bu seçimi kazanacağız, dedik. Alaattin Köseler'i size emanet etmiştim. Kime görevi verirseniz, millet değerli olduğu için o yönetir. Ama İBB'de hazımsızlık yapanlar Beykoz'u da hazmedemediler. Biz attığınız oya sahip çıktık. Durmadılar, ellerinden gelen her türlü numarayı çevirerek bu belediyeye çökmeyi hedeflediler. Alaattin Köseler'e sordukları; '67 bin lira özel kaleme yollamışsın, ne parası?' Köseler'in kendi başkanlığı boyunca uçak parasını, yemek parasını ödeyeceğim deyip toplamda kasaya geri gönderdiği para olduğu ortaya çıktı.

- Bende bir emanet var bu belediyeden. Bu belediye el değiştirince boşalttığımız odadan aldığımız Atatürk resmi Ankara’da benim odamdadır. Ant olsun ki, bu ellerimle o resmi Beykoz Belediyesi'ne ben asacağım! O belediyeyi bu alçaklardan, bu hırsızlardan geri alacağım!

- Bugün Erdoğan kürsülerdeydi. Partimize ağza alınmayacak laflar söyledi. Bolca da rakam verdi. 40 farklı rakamda bahsetti. Ama 2 rakamdan hiç bahsetmedi. İki kelimeyi hiç söylemedi. Ne asgari ücret dedi ne emekli maaşını söyledi.

- Bu maaş, maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa maaş denmez, harçlık denir.

- CHP Grubu yarın akşam meclis kapanana kadar mücadeleyi terk etmeyecek. Emekliler için nöbete geçeceğiz. O kaçaklar gelene kadar, emekliye zammı verene kadar mücadele edeceğiz. Siz bu mücadeleyi verirseniz, vekilleriniz de orada olacak, hakkımızı söke söke alacağız. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak!

