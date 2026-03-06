Ocak 2026'nın sonlarında Doğu Çin Denizi'nin üzerinden geçen ticari uydular, kan donduran bir manzarayı kayda aldı.

İhtilaflı Senkaku Adaları yakınlarında, sivil balıkçı teknesi kılığına girmiş binlerce Çin gemisi, balık avlamak yerine denizin ortasında askeri bir nizamla, devasa bir "ızgara" formasyonunda günlerce hareketsiz bekledi. Bu, bir balıkçılık faaliyeti değil; Pekin'in Tokyo'ya "Sularınızı tek kurşun atmadan işgal edebilirim" mesajıydı!

Japon Sahil Güvenliği'nin de havadan doğruladığı bu eşi benzeri görülmemiş gövde gösterisi, iki Asya devi arasındaki gerilimi patlama noktasına getirdi.

BALIK PEŞİNDE DEĞİL, SAVAŞ DÜZENİNDELER

Normal şartlarda balıkçı filoları; hava durumuna, su derinliğine ve balık sürülenin yönüne göre dağınık bir şekilde hareket eder, ancak uydu verileri (AIS sinyalleri), bu binlerce Çin gemisinin akıntılara veya rüzgara aldırış etmeden, saatler boyunca askeri bir disiplinle sabit konumlarını koruduğunu kanıtladı. Ortada ne bir ağ vardı ne de balık avı; sadece devasa bir deniz ablukası provası yaşanıyordu.

JAPONYA'DAN SERT MİSİLLEME: KAPTANA TERS KELEPÇE

Tokyo bu gövde gösterisine boyun eğmedi. Uydu görüntülerinin yayılmasından hemen sonra, 12 Şubat'ta Japonya Balıkçılık Ajansı'na ait devriye gemisi Hakuo Maru, münhasır ekonomik bölgeye giren Qiong Dong Yu adlı Çin gemisini Nagasaki açıklarında kıskıvrak yakaladı. Dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 47 yaşındaki Çinli kaptan Zheng Nianli derhal gözaltına alındı. Bu, 2022'den bu yana Japonya'nın Çin gemilerine uyguladığı en sert ve doğrudan el koyma işlemi olarak tarihe geçti.

'GRİ BÖLGE' TAKTİKLERİ VE TAYVAN KRİZİ

Bu devasa deniz milisleri tesadüfen orada değildi. Kasım 2025'te Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin "Çin, Tayvan'ı işgale kalkışırsa Japonya askeri müdahalede bulunur" restinin ardından, Pekin nadir toprak mineralleri ihracatını kısmış ve diplomatik kılıçları çekmişti.

Çin, kağıt üzerinde "sivil" görünen ancak aslında devlet kontrolünde olan bu balıkçı filolarıyla (Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e yaptığı gibi) askeri bir çatışma başlatmadan, düşman sularını fiilen işgal etme taktiğini uyguluyor.

Şu an için diplomatik kanallar açık kalsa da, Doğu Çin Denizi'nde pimi çekilmiş bir bomba her an patlamayı bekliyor.