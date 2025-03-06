Çalışma hayatında daha sağlıklı bir ortam oluşturmayı ve çalışanların haklarını korumayı amaçlayan yeni bir genelge yayımlandı. Genelgede, mobbingin çalışanların iş verimliliğini düşürdüğü, psikolojik ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi. Bu durumun önlenmesi için kamu ve özel sektörde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, iş yerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiği ifade edildi.

İŞVERENLERE SORUMLULUK

İş yerlerinde psikolojik tacizle mücadele için işverenlerin ve yöneticilerin önemli bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekildi. Çalışanların, mobbing gibi durumlarla karşılaşmaları halinde yasal haklarını kullanabilmesi için bilgilendirme yapılması gerektiği belirtildi. Çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu ve ALO 170 gibi resmi platformlara başvurarak mağduriyetlerini dile getirebilecekler.

Genelgede, iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasının öncelikle işverenlerin sorumluluğunda olduğu ifade edilerek, çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, farkındalığın artırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerektiği belirtilerek, seminerler, atölye çalışmaları ve rehberlik hizmetleriyle çalışanlar ve yöneticiler için bilinçlendirme yapılması hedeflendi.

Genelge doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” yeniden yapılandırıldı.