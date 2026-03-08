Satışını yaptığı halde tapu devrini yapamadığı binlerce dairesi bulunan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye karşı Bakıröy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde, iflas istemi ile dava açılmıştı.

Şirkete yönelik iflas talepli dava sürerken, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde de konkordato talepli dava devam ediyordu. Konkordato davasında, mahkemenin ret kararı vermesiyle, Bakırköy’deki dava da hareketlenme oldu.

RAPORA GÖRE BORCU 11 MİYAR LİRAYI AŞTI

Halktv'de yer alan habere göre, konkordato talebi ile açılan dava dosyasına giren konkordato komiser heyeti raporuna göre şirketin borcu 11 milyar lirayı aşıyor. Şirketin öz kaynak toplamı ise 16 milyar 107 milyon 577 bin 696 TL olarak kayda girdi.

İFLAS KARARI VERİLDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas istemli davanın 12’inci duruşmasında Yeşil GYO AŞ için iflas kararı açıkladı. İflas kararı ile dosya Bakırköy 1.İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi. 1993’te kurulan Yeşil GYO’nun kayıtlı sermayesi ise 1.3 milyar lira seviyesindeydi.