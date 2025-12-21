TBMM Dilekçe Komisyonu'na binlerce dilekçeyle çeşitli başvurular yapıldı.

Komisyonun 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na ait son karar cetvelinden derlenen bilgilere göre, iletilen başvurular arasında çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine kadar birçok yasal düzenleme talebi yer aldı.

EVE YAKIN KIŞLADA ASKERLİK TALEBİ

Komisyona sunulan dilekçelerden birinde, askerliğini yapmamış olan evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması istendi.

Bir başka başvuruda da evli ve çalışan vatandaşlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik hizmetine yönelik muafiyet veya erteleme kolaylığı istendi.

4 GÜN ÇALIŞMA VE UZAKTAN ÇALIŞMA

Çalışma hayatına ilişkin başvurularda ise haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması, çocuklar 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması ve doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenleme yapılması istendi.

Bazı dilekçelerde, 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması talep edildi.

Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de Komisyon'a iletilen dilekçeler arasında yer aldı.

Öte yandan Komisyona gelen toplam dilekçe sayısının 27 bin 530 olduğu belirtildi.