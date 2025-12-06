CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birileri 'Oyu aldım 5 yıl ben bilirim, sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Müdürü, bakanı, bürokratı ben atarım, beş yıl keyfime bakarım' diyen bir anlayışa karşı işte madem Meclis anlamsızdır, o zaman Meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır." dedi.

Özel, Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" mitinginde konuştu.

Özel, "Bütçe hakkı insanlığın en önemli kazanımıdır. Bütçe Meclis'ten doğmaz, Meclis bütçeden doğar." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Birileri 'Oyu aldım 5 yıl ben bilirim, sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Müdürü, bakanı, bürokratı ben atarım, beş yıl keyfime bakarım' diyen bir anlayışa karşı işte madem Meclis anlamsızdır, o zaman Meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır.

Doğru yerdesiniz, tarihin doğru tarafındasınız. Tek adam yine kaybedecek, yurttaş bütçe hakkını söke söke alacaktır.

Bu iktidar kimseye iyi gelmedi.