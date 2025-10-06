Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem ile Kütahya’nın Simav ilçesindeki 5,4’lük sarsıntının ardından, Türkiye’nin deprem gündeminde Manisa öne çıktı. Deprem tehlikesi en yüksek illerden biri olan Manisa’da bugün İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

"FAYIN ÜZERİNDE YER ALAN YAPILAR SÖZ KONUSU"

Toplantıda konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Manisa’nın kritik bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Ortaya konan tabloya göre şehrin göbeğinden geçen aktif bir fay var. Manisa fayı dediğimiz bu hattın üzerinde yaklaşık bin 500-2 bin bina bulunuyor. Sadece zemin kaynaklı değil, doğrudan fayın üzerinde yer alan yapılar söz konusu” dedi.

Tatar, olası bir depremde yüzey kırığı tehlikesine de dikkat çekerek, “Fay hareketlendiğinde oluşacak yüzey kırığı, deprem dalgalarından bağımsız olarak ayrıca bir risk yaratıyor. Bu nedenle hiçbir şey ‘mış gibi’ yapılmamalı. Afet risklerini azaltmak hayat kurtarmaktır” ifadelerini kullandı.

"İNSANIN İÇİNİ ÜRPERTEN BİR HARİTAYLA KARŞILAŞTIK"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kentteki yapı stokunun durumunun endişe verici olduğunu vurguladı. “Haritayı gördüğümüzde insanın içini ürperten kıpkırmızı bir tabloyla karşılaştık” diyen Dutlulu, özellikle 2000 yılı öncesi yapılan binaların risk taşıdığını belirtti.

Dutlulu, kentsel dönüşümün aciliyetine işaret ederek, “2000’den önce inşa edilen tüm yapıları dönüştürmek zorundayız. Deprem gerçeği, belediyelerden valiliğe kadar tüm kurumların işbirliğiyle çözülmesi gereken bir konudur” diye konuştu.