Son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan makyaj trendleri, özellikle gençler arasında kozmetik ürünlerinin kullanımını artırdı. Ancak dermatologlar ve mikrobiyologlar uyarıyor: Yanlış saklanan, paylaşılan ya da tarihi geçmiş makyaj malzemeleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre kadınların yüzde 70’i, makyaj süngerini veya fırçasını düzenli temizlemiyor. Bu da bakterilerin üremesi için ideal bir ortam yaratıyor. Uzmanlar, maskara ve eyeliner gibi ürünlerin göz enfeksiyonlarına, fondötenlerin ise ciltte sivilce, egzama ve mantar oluşumuna neden olabileceğini belirtiyor.

"RUJUNUZU PAYLAŞMAYIN"

Dermatoloji uzmanları basit hijyen kurallarının büyük fark yarattığını vurguluyor: “Ruj ya da lip balm gibi ürünleri paylaşmak, virüs bulaşma riskini artırıyor. Sünger, fırça ve aplikatörleri haftada bir yıkamak şart. Ayrıca, kapağı açık bırakılan ürünler birkaç hafta içinde bakteri yuvasına dönüşüyor.” ifadeleriyle durumun ciddiyetini özetliyor.

SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

Uzmanlara göre, özellikle makyaj çantasında uzun süre bekleyen ürünlerin son kullanma tarihleri de göz ardı ediliyor. “Maskaralar açıldıktan sonra 3 ay içinde kullanılmalı. Fondöten ve pudralar ise 6 ila 12 ay arasında yenilenmeli,” diyor uzmanlar.

BAKTERİDEN TEHLİKELİSİ DE VAR

Bir diğer önemli tehlike ise bazı makyaj ürünlerinde bulunan mikroplastikler, parabenler ve ağır metaller. Bu maddelerin uzun süreli kullanımı, cilt bariyerini zayıflatarak alerjik reaksiyonlara ve hormon dengesizliklerine yol açabiliyor.