İran'a yönelik ABD/ İsrail ortak saldırısına karşı tutumu nedeniyle Türkiye kamuoyunda dikkatle izlenen İspanya hükümeti ve ki ülke arasında sosyal medyada büyüyen dostluk her gün yeni bir konuyla gündeme geliyor. İspanya Adalet Bakanı Félix Bolaños da bu kervana katılan isimlerden oldu. İspanya’da bir sosyal medya kullanıcısının Bakan Bolaños’u milli atıcı Yusuf Dikeç’e benzetmesi sonrası paylaşımı alıntılayan Bolaños, “Aynı kişi olmadığımızın garantisini veriyorum” dedi. Sosyal medyada çok etkileşim alan paylaşım binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería 🎯



Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos



🇪🇸 🤝 🇹🇷 https://t.co/RwYk8U2eqc — Félix Bolaños (@felixbolanosg) March 6, 2026 Milli sporcumuz Yusuf Dikeç de sosyal medya hesabından Bolaños'a şöyle cevap verdi:

