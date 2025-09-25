Türkiye genelinde hızla yükselen konut aidatları, milyonlarca hanenin ortak sorunu haline geldi. Büyük şehirlerde bazı sitelerde 10 bin lirayı aşan rakamlar, aile bütçelerini zorlarken vatandaşları daha uygun alternatiflere yönlendirdi. Özellikle havuz, spor salonu ve sosyal tesisleri bulunan lüks sitelerden çıkış hızlandı.

LÜKS SİTEDEN MÜTEVAZI APARTMANA

Araştırmalar, son dönemde birçok ailenin yüksek aidat yükünden kaçmak için yalnızca otoparkı olan, daha küçük ve mütevazı apartman dairelerini tercih ettiğini ortaya koyuyor. Yeni evlenen çiftlerin de aidat baskısından korunmak için bu yolu seçtiği belirtiliyor. Aidatlar yalnızca şehir içi hareketliliği değil, şehirler arası göçü de tetikliyor.

250 BİN AİLE EVİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, site ve apartman yönetim platformu Apsiyon’un 2025 Aidat ve Yönetim Veri Analizi raporuna göre; sadece İstanbul’da yılın ilk yarısında 117 bin aile aidat nedeniyle ev değiştirdi. Ankara, İzmir ve Muğla gibi şehirlerde de benzer bir tablo yaşanıyor. Yılın ilk altı ayında aidat baskısıyla ev değiştiren aile sayısının ülke genelinde 250 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ MUĞLA'DA

2022’den 2025’e en yüksek aidat artışının görüldüğü şehir yüzde 455 ile Muğla oldu. Aynı dönemde İstanbul’da artış yüzde 349, Ankara’da yüzde 361, İzmir’de ise yüzde 354 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama aidatlarda da zirvede yine Muğla yer aldı. 2025 itibarıyla Muğla’da ortalama aidat 8.710 TL’ye çıkarken, İstanbul’da 6.629 TL, Ankara’da 5.049 TL, İzmir’de ise 4.919 TL oldu.

EN DÜŞÜK AİDATLAR HANGİ İLLERDE?

Aidat artışları her şehirde aynı hızda ilerlemiyor. Listenin en altında Uşak (1.061 TL), Hatay (1.246 TL), Ordu (1.287 TL), Aksaray (1.306 TL) ve Mersin (1.455 TL) yer aldı. Bu şehirlerdeki aidatlar, büyükşehirlerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyelerde kaldı.

AİDATLAR EV TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Son üç yılda enflasyonun da üzerinde artan aidatlar, ailelerin konut tercihlerinde belirleyici faktör haline geldi. Lüks sosyal imkanlara sahip siteler yerini daha sade yaşam alanlarına bırakırken, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.