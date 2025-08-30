Fenerbahçe ile yolları ayrılan Portekizli teknik adam Mourinho Türkiye’ye veda etti. Bu sabah 11.00 sularında havalimanına giden tecrübeli teknik adam Türkiye'den ayrıldı. Mourinho'nun havalimanında tek başına olması dikkat çekti.

15 AY GÖREVDE KALDI

Sarı-lacivertli kulüp ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, yaklaşık 15 ay görevde kalabildi. Fenerbahçe'nin başında geçen sezon Süper Lig'de 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Elde ettiği sonuçlarla Galatasaray'ın gerisinde ligde 2. sırada kalan Fenerbahçe, Mourinho'nun ilk sezonunda bu kulvarda istediği sonuca ulaşamadı.