Siber saldırganların, kullanıcıların kişisel cihazlarına sızarak bankacılık giriş bilgilerini ele geçirdiği ve bu bilgilerin bir kısmını kar amaçlı satışa sunduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten uzmanlar, saldırıların organize gruplar tarafından gerçekleştirildiğine ve bilgilerin bazı mesajlaşma platformlarında da dolaşıma sokulduğuna dikkat çekti.

Olayın ardından Avustralyalı yetkililer, vatandaşlara dijital güvenlik önlemlerini artırmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kullanıcılardan güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları, bilinmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçınmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteleri dikkatle izlemeleri istendi.

Uzmanlar, özellikle finansal hesaplara erişim sağlayan giriş bilgilerinin korunması konusunda daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini vurgularken, olayın boyutunun önümüzdeki günlerde daha da genişleyebileceği uyarısında bulundu.