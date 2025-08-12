Birkaç yıldır faaliyet gösteren ve özellikle harcamalara sunduğu cashback (geri ödeme) avantajıyla dikkat çeken Popy Para, geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir bakım çalışması başlatacağını duyurmuştu. Ancak bugün, sürpriz bir gelişme yaşandı ve hizmetlerin tamamen sonlandırıldığı açıklandı.

Popy Para internet sitesinde ise halen şu eski mesaj yer alıyor:

"PopyPara cüzdan hizmetimizde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Bugün ise mobil uygulama üzerinden yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili üyelerimiz,

12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için destek@popypara.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz."

NEDEN KAPANDIĞI BİLİNMİYOR

Şirket, kapanış kararının gerekçesiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.