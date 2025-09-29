Fırat Fıstık

Banka dolandırıcılığı son yıllarda çokça rastlanan binlerce mağdurun olduğu ve yüzlerce soruşturma dosyası ve mahkemelerle devam eden bir olgu.

Mağdurların sayısı gittikçe artıyor çünkü internet ortamındaki dolandırıcılığın boyutları her geçen gün genişliyor. Kimi bir sabah kalktığında hesabından yüzbinlerce liralık kredi çekildiğini öğreniyor, kimi ise hesaplarından farklı miktarda paranın üçüncü kişilere havale edildiğini.

Mahkemeler sürerken iki mahkemede bu konuda emsal kararlar alındı. Bu kararlardan biri Ankara Tüketici Mahkemesi’ne ait. Hüseyin Atay 4 Mayıs 2024’te kendi rızası dışında banka hesabına giriş yapıldığını ve hesabından 329 bin lira kredi kullanıldığını fark etmişti. Bu para aynı zamanda üçüncü kişilere aktarılmıştı.

Atay, olayı öğrenir öğrenmez mahkemenin yolunu tuttu. Mahkemede kayıtlar, bildirimler ve yapılan transferler değerlendirildikten sonra bilirkişi raporu hazırlandı. Rapor mağdur Atay’ın lehineydi.

"TÜM GÜVENLİKTEN BANKA SORUMLUDUR"

Raporda bankaların güvenlik önlemlerinin sadece girişle sınırlı olmadığı ve tüm işlemleri kapsadığı vurgulandı. Dolandırıcılık girişimlerinin tamamını takip etme ve denetleme görevinin bankada olduğuna dikkat çekildi.

Bununla da sınırlı kalmayarak bankanın tüm doğrulamaları yaptıktan sonra transfer işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü olduğu, onay süreci işletmeden yapılan işlemlerin bankanın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Yani bilirkişi raporu açıkça “Banka tüm güvenlik önlemlerini almadı” dedi. Şimdi 23 Ekim’de karara çıkacak olan mahkemenin, mağdur Hüseyin Atay lehine karar vermesi bekleniyor.

BANKA BORCU İSTEDİ MAHKEME 'BORÇ YOK' DEDİ

Bir başka mağdur da yine bankayla karşı karşıya gelerek mahkemelik oldu. Mağdur, rızası dışında hesabına giriş yapılarak 123 bin lira kredi çekildiğini belirtti. Fakat banka ise mesaj üzerinden doğrulama yapıldığını belirterek bu krediyi tahsil etmek istiyordu.

Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüm delilleri inceleyerek karar verdi. Mahkeme aldığı emsal kararda, mağdurun kendi rızası dışında çekilen binlerce liralık krediyi ödemesine gerek olmadığına hükmetti. Yani mahkeme “Mağdurun borcu yok” dedi. Bu karar da istinaf süreçlerinde onanırsa emsal karar olma özelliği taşıyacak.