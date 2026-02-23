Dünya yörüngesinde tespit edilemeyen yaklaşık 15 bin "şehir katili" asteroit bulunuyor. Gezegen savunma sistemlerindeki boşluklara dikkat çeken yetkililer, mevcut teknolojinin bölgesel felaketleri önlemek için henüz yeterli hıza ulaşamadığını vurguluyor.

NASA'nın Gezegen Savunma Yetkilisi Kelly Fast tarafından yapılan açıklamaya göre, çapı en az 140 metre olan ve çarpması halinde bölgesel ölçekte yıkıma yol açabilecek yaklaşık 25 bin gök cismi mevcut. Ancak mevcut gözlem kapasitesiyle bu cisimlerin yalnızca yüzde 40'ı kataloglanabilmiş durumda. Fast, asıl tehlikenin dinozorları yok eden devasa kayalar değil, fark edilmesi zor olan ancak bir kenti haritadan silebilecek "orta boy" asteroitler olduğunu belirtti.

NASA TESPİT İÇİN ROKET FIRLATACAK

Gözlem açığını kapatmayı hedefleyen NASA, Near-Earth Object Surveyor adlı yeni nesil kızılötesi uzay teleskobunu devreye almaya hazırlanıyor. Asteroitleri yansıttıkları ışıktan ziyade yaydıkları ısı üzerinden takip edecek olan teleskobun, 2027 yılında bir Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanıyor. Uzmanlar, bu teleskobun "görünmez" tehditleri gün yüzüne çıkaracağını öngörüyor.

ACİL BİR DURUMDA SAVUNMA ARACI YOK

2022 yılında gerçekleştirilen DART (Double Asteroid Redirection Test) görevi, bir asteroitin yörüngesinin kinetik çarpma yoluyla değiştirilebileceğini kanıtlamıştı. Ancak görev liderlerinden Nancy Chabot, teoride başarılı olan bu yöntemin operasyonel hazırda bir karşılığı olmadığını hatırlattı. Şu an için olası bir acil durumda fırlatılmaya hazır bir savunma aracı bulunmuyor.

2032 YILINA DİKKAT

Bilim dünyasının radarındaki bir diğer önemli gelişme ise 2024 YR4 adlı asteroit. 2032 yılında Ay’a çarpma olasılığı yüzde 4 olarak hesaplanan bu gök cismi, Dünya için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da olası bir Ay çarpışmasının stratejik sonuçları tartışılıyor. Olası felaket senaryolarına karşı nükleer müdahale seçeneği dahi teorik olarak masada tutulurken, uzmanlar kalıcı bir savunma filosu için finansman ve uzun vadeli yatırımın şart olduğunu vurguluyor.