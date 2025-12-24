Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdiği tespit edilen silah kaçakçılığı grubunu uzun süre izledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre ekipler, şüphelilerin 23 Aralık 2025’te büyük bir sevkiyat yapacağı bilgisine ulaşmasının ardından adresler, iş yerleri ve depo olarak kullanılan noktalarda önlem aldı.

Yapılan takipte, Tokuşlar Mahallesi’nde bir iş yerine gelen otomobil ve yolcu otobüsüne koli ve torbalarla malzeme yüklendiği tespit edildi. Araçların hareket etmesi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, otogar bağlantısı üzerinden otoyola çıkış sırasında araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada toplam 46 bin 655 adet tabanca parçası ele geçirildi. Emniyetin açıklamasında, ele geçirilen malzemelerin bir araya getirilmesi halinde yaklaşık 2 bin 100 tabanca elde edilebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Depoda yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile farklı çaplarda mühimmat bulundu.

Operasyon kapsamında şüpheliler, 6136 sayılı Kanun kapsamında gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.