Ekim ayında başlayan yeni yasama dönemiyle birlikte çok sayıda kanun teklifi peş peşe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunulmaya devam ediyor.



11 Yargı Paketi'nin yanı sıra, vergiye yönelik çok sayıda düzenleme içeren kanun teklifini bugün TBMM'ye sunan AKP, tapu harçlarına yönelik ceza işlemlerinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.



DÖRT KATINA ÇIKARILDI



Yürürlükte olan mevzuata göre, taşınmaz alım-satım işlemlerinde beyan edilen tapu bedelinin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde taraflara, gerçek bedel ve beyan edilen bedel arasındaki farkın yüzde 25'i oranında vergi zıyai cezası uygulanmakta. Meclis'e sunulan düzenlemeyle birlikte söz konusu oran yüzde 100'e yükseltilecek.





Bu değişiklikle birlikte tapu işlemlerinde usulsüz beyanın önüne geçilmesi hedeflenirken, bir yandan da geriye dönük satışlar için Gelir İdaresi Başkanlığı milyonlarca işlemi geriye dönük incelemeye devam edecek.



TAPU SAHİPLERİ TEBLİGATLA SAVUNMAYA DAVET EDİLECEK



Yasalara göre tapu alım-satım işlemlerinde beyan edilen bedelin yüzde 4'ü harç olarak ilçe tapu müdürlüklerine ödenmek zorunda. Mevzuat her ne kadar söz konusu bedelin yarı yarıya alıcı ve satıcı tarafından paylaşılması gerektiğini belirtse de, uygulamada çoğunlukla bu bedel alıcı tarafından karşılanmakta.



Söz konusu durum, satış öncesi tarafların arasında anlaşarak daha az harç ödemek için tapu bedelinin düşük gösterilmesine neden olmakta. Bu yolla her yıl milyarlarca liralık kamu zararı oluşurken, tepkilerin ardından harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının başlarında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda yeni inceleme ekipleri oluşturdu.







Geriye dönük 5 yıllık taramalarda milyonlarca alım-satım işlemi incelenirken, şüpheli olduğu belirlenen alım-satım işlemleri için taraflara tebligat gönderme işlemine başlandı.



SUÇ TARİHİ DİKKATE ALINACAK



Meclis'ten geçen düzenleme ile vergi zıyai cezalarında dört katına kadar artışa gidilecek olsa da, geriye dönük taramalarda belirlenen usulsüzlükler için mükellefler yüzde 25'lik cezayı ödemeye devam edecek.



Yeni düzenlemenin Meclis'ten geçmesi halinde, hangi orandan ceza kesileceği için tapu devir tarihi belirleyici olacak. Geçmiş tarihli işlemlerde, o dönem yürürlükte olan yüzde 25'lik ceza uygulanırken, yeni yapılacak tapu işlemlerinde usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise ceza tutarı yüzde 100 üzerinden değerlendirilecek.