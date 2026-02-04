Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli markaların payı her geçen gün artarken, dikkat çeken bir hamle daha geldi. Chery’nin Avrupa’da bağımsız bir marka olarak sunduğu OMODA, yeni nesil SUV modelleriyle Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

OMODA 5 ve OMODA 7, Çin’in Wuhu Limanı’ndan gemiye yüklenerek Türkiye’ye doğru yola çıktı. Bu sevkiyat, markanın Türkiye pazarına giriş sürecinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

OMODA TÜRKİYE LANSMAN SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Wuhu Limanı’nda düzenlenen OMODA Türkiye sevkiyat töreni ile birlikte markanın resmi lansman süreci de fiilen başlamış oldu. Yeni tasarım dili, ileri teknolojileri ve SUV segmentine iddialı bir giriş hedefleyen OMODA, Türkiye’deki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.

Bu adım, aynı zamanda Türkiye’de bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren JAECOO markası için de yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Önümüzdeki dönemde OMODA ve JAECOO, Türkiye pazarında çift markalı (dual-brand) birleşik bir strateji ile yoluna devam edecek.

Türkiye’ye doğru yola çıkan modeller arasında yer alan OMODA 7, daha önce JAECOO Türkiye’nin birinci yıl etkinliğinde ilk kez sergilenmişti. “Art in Motion” tasarım felsefesiyle geliştirilen model, X formundaki ön yüzü, çerçevesiz parametrik ızgarası, LED farları ve coupe tarzı tavan çizgisiyle öne çıkıyor.

Arka bölümde ise yıldırım esintili 3D LED stoplar yer alıyor.

OMODA 7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4660 mm

Genişlik: 1875 mm

Yükseklik: 1670 mm

Aks Mesafesi: 2720 mm

Motor: 1.6T + 7DCT

Maksimum Güç: 108 kW (145 bg)

Tork: 275 Nm

0–100 km/s: 10,4 sn

Karma Yakıt Tüketimi: 7,3 L

Bagaj Hacmi: 614 litre

OMODA 7’nin iç mekânında en dikkat çekici yenilik, 15,6 inçlik Star-Track kayar ekran oldu. Dört parmak hareketiyle sürücü ve ön yolcu arasında kayabilen ekran, bilgi-eğlence sistemini esnek ve kullanıcı dostu hâle getiriyor.

YENİLENEN OMODA 5 DE TÜRKİYE YOLUNDA

OMODA 7 ile birlikte Türkiye’ye sevk edilen yenilenen OMODA 5, markanın “Art in Motion” tasarım anlayışını koruyor. Sanal dünyadan ilham alan matris desenli elmas ızgara, modele daha fütüristik ve güçlü bir görünüm kazandırıyor.

Güvenlik tarafında ise OMODA 5, 7 hava yastığı ve 19 adet Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) ile segmentinde iddialı bir donanım sunuyor. İç mekânda ise 12,3 inçlik dijital gösterge ve 12,3 inç multimedya ekranı yer alıyor.

OMODA 5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4447 mm

Genişlik: 1824 mm

Yükseklik: 1588 mm

Aks Mesafesi: 2610 mm

Maksimum Net Güç: 108 kW (145 bg)

Tork: 275 Nm

0–100 km/s: 10,1 sn

Karma Yakıt Tüketimi: 7 L

Alçak Zemin: 372 L

Yüksek Zemin: 442 L

Koltuklar Katlı: 1149 L

OMODA TÜRKİYE PAZARINDA REKABETİ KIZIŞTIRACAK

OMODA’nın Türkiye’ye gelişiyle birlikte SUV segmentinde rekabetin daha da artması bekleniyor. Yeni nesil tasarım, gelişmiş teknoloji ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken OMODA 5 ve OMODA 7’nin, Türkiye otomotiv pazarında kısa sürede önemli bir oyuncu hâline gelmesi hedefleniyor.