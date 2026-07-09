Araştırmacılar, bataryanın özellikle uzay araçları, derin deniz sensörleri, tıbbi implantlar ve uzun yıllar bakım gerektirmeden çalışması gereken elektronik sistemler için geliştirildiğini açıkladı. Geliştirilen teknolojinin en önemli özelliklerinden biri ise Çin'in bu alanda ihtiyaç duyduğu temel bileşenleri ilk kez tamamen kendi imkânlarıyla üretmiş olması.

KARBON-14 SAYESİNDE BİNLERCE YIL ENERJİ ÜRETEBİLİYOR

Yeni batarya, karbon-14 izotopunun doğal radyoaktif bozunması sırasında açığa çıkan enerjiyi elektriğe dönüştürüyor. Sistemde kullanılan silisyum karbür yarı iletkeni ise bu enerjiyi elektrik akımına çevirerek uzun süre kesintisiz güç üretilmesini sağlıyor. Araştırmacılar, karbon-14'ün yaklaşık 5 bin 730 yıllık yarı ömrü sayesinde bataryanın binlerce yıl boyunca çalışabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor.

Geliştirilen prototipin önceki tasarımlara göre daha yüksek enerji dönüşüm verimine ulaştığı ve aşırı sıcaklıklar ile zorlu çevre koşullarında da çalışabilecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

YILLARCA ÇALIŞMASI GEREKEN CİHAZLAR İÇİN TASARLANDI

Araştırmacılar, bu tür nükleer bataryaların yüksek güç gerektiren cep telefonları veya elektrikli otomobiller için uygun olmadığını vurguluyor. Bunun yerine bakım yapılmasının zor olduğu bölgelerde kullanılan sensörler, kalp pilleri, uzay görevleri ve deniz altı ekipmanları gibi düşük enerji tüketen sistemlerde uzun ömürlü bir güç kaynağı olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

Çinli araştırmacılar, geliştirilen prototip üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve gelecekte enerji yoğunluğunu artırarak daha geniş kullanım alanlarına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu teknolojinin olgunlaşması halinde binlerce yıl boyunca bakım gerektirmeyen enerji sistemlerinin önünü açabileceği değerlendiriliyor.