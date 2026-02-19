Meclis ‘terörsüz Türkiye’ Komisyonu, 6 aylık çalışmasını tamamladı ve hazırlanan 82 sayfalık rapor oy çokluğuyla kabul edildi. 47 milletvekili kabul, TİP’li Ahmet Şık ile EMEP’li İskender Bayhan ret oyu kullandı. CHP’li Türkan Elçi ise raporda faili meçhul cinayetlere yer verilmediği için ‘çekimser’ oy verdiğini belirtti.

Raporda, ‘Genel af yok’ ‘Umut hakkı’ ifadeleri yer almadı, ancak uluslararası hukuk örnekleri ve AİHM kararına atıf yapıldı.

Şimdi sırada yasal değişikliler var. Teröristbaşı Öcalan’a ve cezaevindeki PKK’lılara tahliye, dağdan ineceklere özel yasa ile eve dönüş gündemde… Sonra da Anayasa değişikliği ile Erdoğan’a bir kez daha Cumhurbaşkanlığı adaylık yolunun açılması ve seçilmek için gerekli olan yüzde 50+1 şartını indiren değişiklik tartışmaya açılacak.

360 OY GEREKLİ

DEM destek verirse Anayasa değişikliği ve erken seçim için gereken 360 oy bulunuyor. Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için ya Anayasa değişikliği ya da TBMM’nin erken seçim kararı alması gerekiyor. AKP Cumhurbaşkanı seçilebilmek için oylamaya katılanların yüzde 50’sinden bir fazlasının oyunu alma şartını düşürmek istiyor.

TBMM’de halen AKP’nin 275, MHP’nin 47, Cumhur ittifakı ortağı DSP’nin 1 ve Hüdapar’ın 4 sandalyesi bulunuyor. Cumhur ittifakı nın 327 oyu var. DEM’li 58 vekil ile bu sayı 383’e çıkıyor.

DEMİRTAŞ VE GEZİ

Raporda tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiği de vurgulandı. Bu yönde yasal değişiklik yapılırsa tutuklu CHP’li belediye başkanlarının tahliyesi gündeme gelebilecek. Terörle Mücadele Yasası’nda yapılacak değişiklikle de Gezi tutukluları ile HDP’li Selahattin Demirtaş’ın da tahliyesi mümkün olabilecek.

DEM Parti’den ‘terör’ şerhi

DEM Parti rapora evet oyu verirken, şerh düştü. Sürecin gerektirdiği demokratik ve yapıcı yaklaşımdan taviz vermeyeceği belirtilen açıklamada, “Terörsüz Türkiye süreci’, ‘terör örgütü’, ‘terör belası’ gibi kavramların kullanılmasını uygun bulmuyoruz. Kürt meselesi ‘terör’ kavramı ile anılamaz. Kürt meselesi vardır ve bu bir terör sorunu olarak görülemez. Ortak gelecek, acıları ortaklaştırmakla ve paylaşmakla mümkündür” denildi.

Şerh yazısında, “Öcalan’ın ve mücadelesinin taslak raporda ısrarla ‘terör’, ‘terör örgütü’ gibi kavramlarla birlikte tanımlanmasını, sürecin hukuku ve gereklilikleri noktasında doğru bulmamaktayız. Ortak rapor dili, tek taraflı bir dil olmamalıdır. Birçok kesimde farklı travmatik etkiler yaratan birçok kavram yeniden değerlendirilmelidir. Metnin ruhuna, sahici ve toplumsal vicdana hitap eden bir dil yerleştirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

İNFAZ SİSTEMİ YAMALI BOHÇA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da “Çalışmaları hepimiz biliyoruz. Kamu vicdanını sızlatmadan bazı düzenlemeler yapılacaktır. Öncelikle ezelden beri söylediğimiz bizim infaz sistemimiz gerçekten yamalı bohçaya dönmüştür. Bu infaz sistemimizin düzeltilmesi lazım. Burada eşitliğin sağlanması gerekir. Komisyonumuzun da ilk tavsiyeleri arasında infaz düzenlemesi gelmektedir” dedi. Yıldız, “Anayasamızın emri açıktır. AİHM’in ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Murat Emir

Demokrasi şerhi düştük lafta kalmaması lazım

CHP’li Emir: Bugüne kadar sadece sözde kalan demokrasi, adalet, yaşama geçecek mi? Rapor, lafta ve rafta kalmamalı.

Son kez toplanan komisyonda konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “İktidarın ideolojik diliyle yazılmak istenen komisyon raporuna, CHP’nin kararlı duruşu ile demokrasi şerhini düştük” açıklaması yaptı. Emir, şunları kaydetti:

“Kayyum garabetinin bitmesi, AYM ve AİHM kararlarının eksiksiz uygulanması ve adil yargılanma esaslarının rapora girmesini sağladık. Raporun lafta ve rafta kalmaması için sonuna kadar takipçisiyiz. Bugünden sonra asıl soru şudur: Bu rapor yaşama geçecek midir? Bugüne kadar sadece sözde kalan demokrasi, toplumsal barış, hukuk devleti, adalet, anayasa, AİHM kararları artık yaşama geçecek midir?

Bu raporun o genel çerçevesine uygun adımlar ivedilikle atılmalı, Türkiye’nin önüne barışını inşa etmiş, demokrasi standartlarını yükseltmiş ve adaletini ayağa kaldırmış bir umut yeşertmek zorundayız.”

Destici: PKK silah bırakmamıştır

BBP lideri Mustafa Destici, çözüm sürecini eleştirdi. Destici, “Bir terör örgütünün şartsız, pazarlıksız silah bırakmasına aklı başında hiç kimse itiraz etmez ama karşımızdaki tablo bu değildir; PKK silah bırakmamıştır. PJAK, PYD, YPG, SDG silah bırakmamıştır. Gösterilen birkaç tüfeğin yakılması bir mizansendir” dedi.

‘Kapsayıcı adımlar kalıcı barışı sağlar’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, adımların siyasi hesap ve çıkarlar dışında atılması gerektiğini söyledi. Bekin, “Kapsayıcı ve kucaklayıcı yasal düzenlemelerle adil ve kalıcı barışın sağlanması ve engellerin ortadan kalkmasıyla müşterek gaye ve hedeflere daha kolay ulaşmamızı mümkün olacaktır” dedi.