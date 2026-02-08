Ankara'da araç muayene istasyonunda polis memuru Melih Okan Keskin (44), çalışanlarca darp edildikten sonra hayatını kaybetti. Keskin'in eşi Emel Keskin (45), olayın araçtaki stop lambasının yanıp yanmadığına ilişkin yaşanan tartışma sonrası başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: KAMERADA YANMADI DEMİŞLER' "Araç muayenesinde stop lambasının yanmadığını söylüyorlar. Eşim muayeden çıkıp birinden aracı çalıştırmasını rica ediyor ve lamba yanıyor. Eşim 'Lamba yanıyor' deyince, 'Kameranın önünde yanmadı. Hadi git yarın gel, geçmiş olsun' diyerek alaycı bir şekilde cevap veriyorlar. Eşim, 'Yetkili kim?' diye sormuş, bir kadın yetkiliye bunları anlatıyor. Ağız dalaşı sonrası 20-30 kişilik bir grup eşimin üstüne saldırıyor." "HAYALLERİMİZ YARIM KALDI' İki çocuğunun babasız kaldığını anlatan acılı eş, "Hastaneye giderken bilinci açıktı, konuştuk. Beyin kanaması geçirmiş. Kurtulamadı. Hayallerimiz yarım kaldı. Tüm sorumlular en ağır şekilde ceza almalı" dedi. Eşinin ölümü sonrası perişan olan Emel Keskin, yaşananları gözyaşları içinde anlattı. Çalışanların çoğu lince katılmış. Muayene istasyonunun kamera görüntülerinde, onlarca kişinin polis memuru Keskin'e saldırdığı görülüyor.

