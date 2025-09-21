Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt’un yaylaları, gece boyunca aralıklarla yağan karla beyaza büründü.

Trabzon’da yer yer sağanak etkili olurken, yüksek kesimlerde yağmurun yerini kar aldı. Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı mevkisi, kar yağışının görüldüğü noktalar arasında yer aldı.

Rize’de de iki gündür süren sağanağın ardından yüksek rakımlı bölgeler karla kaplandı. Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Gümüşhane’de ise gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası’ndaki vatandaşlar, sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplı manzaraya uyandı.

Bayburt’ta da soğuk ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı’nın zirvesinde yer alan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.