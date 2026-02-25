İspanya’nın dünyaca ünlü tatil merkezleri Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria ve Fuerteventura adaları, Afrika üzerinden gelen rüzgarların sürüklediği çekirge sürülerinin etkisi altında. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerce böceğin gökyüzünde yoğun bulutlar oluşturarak kırsal bölgeler üzerinde hareket ettiği görülüyor.

TARIM FALİYETLERİNİ DURMA NOKTASINA GETİREBİLİR

Ada yetkilileri, mevcut durumun şu an için kontrol altında olduğunu ifade etse de sayıca yaşanacak bir artışın yerel tarım faaliyetlerini durma noktasına getirebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. 20 yıl önce bölgede yaşanan büyük istilaya benzer bir tablonun oluşmaması için durum anlık olarak takip ediliyor.

"İKİ GÜN KRİTİK ROL OYNAYACAK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ada Hükümeti Çevre Birimi Başkanı Francisco Fabelo, sürecin seyrini şu sözlerle değerlendirdi:

"Önümüzdeki iki gün kilit rol oynayacak. Eğer adaya ulaşan bu yetişkin örnekler bitkin durumdaysa, kısa süre içinde öleceklerdir ve sorun yaşanmayacaktır. Ancak bölgede çiftleşme gözlemlenirse, bu durum üremeye başladıkları anlamına gelir ki bu da müdahale gerektiren ciddi bir aşamadır."

DOĞAL BİR SÜREÇ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kanarya Adaları Çiftçiler ve Hayvancılar Birliği Genel Sekreteri Theo Hernando ise daha iyimser bir tablo çizerek, Afrika'dan gelen "calima" rüzgarlarının bu tür vakaları beraberinde getirmesinin olağan olduğunu belirtti. Hernando, rüzgarla sürüklenen böceklerin genellikle üreme yeteneğini kaybedecek kadar halsiz ulaştığını ve doğal ekosistem içerisinde kuşlara yem olarak popülasyonun dengelendiğini vurguladı.